警方製作中英文宣導懶人包及小貼紙發送，讓國人及外籍人士了解演習內容及時間流程，配合執勤人員指示進行疏散避難。（台中市第五分局提供／張妍溱台中傳真）

今年軍民聯合防空「萬安43號」演習將在7月14日實施，台中市北屯區23日由區公所、學校、金融機構等單位先進行橫向溝通。台中市第五警分局告知民眾演習注意事項，今年首度實施「空中威脅告警系統」警訊發放演練，呼籲市民配合演練進行。

第五警分局指出，今年「萬安43號」不同於往年採取各縣市分區域舉行，改採「全國同時演練，同一時間辦理」，並運用多重通報「防空警報」、「空中威脅告警系統」等方式進行空中威脅告警系統警訊發放演練；「 空中威脅告警系統」首次全國實施，開始簡訊將於當日的13時29分30秒發出，結束簡訊13時59分30秒可收到簡訊。

第五警分局表示，新冠肺炎防疫考量，為避免人員群聚，今年演習時不實施疏散避難及人車管制，很多民眾可能不清楚今年演習作法改變，為避免民眾接到警報警訊時疑惑驚慌，北屯區公所、各地方機關、學校、金融機構、大型商場、加油站、及協勤民力幹部等舉行協調會，透過事前的橫向溝通、協調來擴大宣導，使更多民眾知悉演習的相關事項。

第五警分局指出，另北屯區內還有數間英語院校的外籍人士，及大坑風景區的龐大觀光人潮，分局製作中英文宣導懶人包及小貼紙發送，讓國人及外籍人士了解演習內容及時間流程，配合執勤人員指示進行疏散避難。

(中時 )