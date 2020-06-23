時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華今日於立院黨團辦公室召開記者會表示，時力長期主張廢除考監兩院，朝野對於廢除考監兩院也有共識，這次應是最後一屆考委與監委。王婉諭說，就地方議員申報資料公開上網部分，希望監院被提名人能表態意見與看法。

邱顯智指出，未來若要朝廢除考監兩院，這次的監察院被提名人應要提出相關規劃及配套。另外，國會調查權應回歸國會行使，行使職權若有涉及憲法上其他行政權、司法權，也應回歸相應機關處理，

王婉諭表示，現行《公職人員財產申報法》第6條，並未將地方（直轄市、縣市）議員納入財產應公開上網之範疇。地方民意代表也該比照總統、副總統、各院院長與副院長，將財產資料上網公布，而申報資料也應以開放格式釋出，讓各界可以監督並仔細檢視中央與地方民意代表。

陳椒華說，花蓮亞泥礦權展限案中，地方與中央政府確實有違失，但監察院對於時任政委、經濟部部長及礦業局局長等相關人的彈劾卻未通過。監院被提名人請先說明，未來是否將另行對亞泥案違失人員重啟調查並提出彈劾。

邱顯智指出，2018年曾發生監察委員對於經涉犯貪污、強制等罪而經判刑之我國縣議員，用迅雷不急掩耳的速度即完成陳情案調查報告，要求應為其聲請再審並應作出無罪判決。那對於其他無權無勢、無背景的民眾是否也應該比照相同標準、速度進行調查？請被提名人說明表態。

邱顯智表示，既然社會及朝野黨團對於廢除監察院都有共識，那麼立院下會期成立修憲委員會時，應先將廢除考監兩院納入優先議程處理。

(中時 )