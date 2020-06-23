彰化1名人妻小珍（化名）與人夫阿雄（化名）通姦1年多，卻因脾氣不好被甩，儘管上演一哭二鬧三上吊戲碼，試圖挽回情夫的心，但阿雄仍不為所動，最後竟然使用「放大絕」，拿出2人淫穢照，指控遭阿雄性侵96次，但法官見小珍照片中「面帶微笑」，被性侵後還打電話給阿雄308次，依誣告罪判決小珍３月徒刑。

據悉，阿雄因為無法忍受阿小珍的脾氣，剛好又車禍住院，便趁機提出分手，小珍不滿被甩，當著眾人的面前怒罵阿雄，連阿雄的女兒與朋友，都目睹小珍跟蹤、攔堵與痛罵阿雄。

阿雄無計可施，2018年12月向彰化地院聲請保護令獲准，雖法院裁定小珍不得騷擾、跟蹤阿雄，且須遠離阿雄住處100公尺，但小珍不甘心，拿兩團衛生紙與數根毛髮，指控阿雄2017年7月假借邀約唱歌，持刀對她性侵，還持不雅照恐嚇她不得聲張，再威脅逞慾共計性侵96次。

彰化地院裁定阿雄不起訴，小珍提出再議被高等檢察署台中分署駁回，彰化地檢署對小珍提起誣告罪公訴。台中高分院認為，小珍提出的照片證物不僅「面帶微笑」，且2018年2月至5月共打電話給阿雄高達308次，阿雄則只打給小珍50次，若是小珍被性侵，豈會密集打電話給阿雄，因此認定小珍誣告，考量小珍有悔悟且無再犯之虞，輕判徒刑3月，宣告緩刑3年。

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(中時電子報)