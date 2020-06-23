宜蘭縣議員蔡文益主導發起的「保釣辦公室」23日正式成立開始運作。（胡健森攝）

保釣行動再起！由宜蘭縣議員蔡文益發起的「保釣辦公室」23日上午在宜蘭縣議會正式宣佈成立，展開相關保釣行動的運作。

日本沖繩縣石垣市議會22日表決通過將釣魚台列嶼所在的行政區名變更為「登野城尖閣」，宜蘭縣議員蔡文益日前表示只要日方通過更名，將在七月七日發起「七七保釣行動」，蔡文益23日在宜蘭縣議會宣布「保護頭城釣魚台辦公室」正式成立。

蔡文益在多位國民黨縣議員、漁會成員、地方里長等人陪同下，在宜蘭縣議會大廳舉行「保護釣魚台辦公室」成立記者會，眾人再度公開宣誓，釣魚台是中華民國台灣省宜蘭縣頭城鎮的轄區。

但蔡文益也表示，如果出現兩點狀況，會考慮暫停保釣辦公室的運作，其一是中央政府出面與地方政府協調，並正式定調將如何處理此次釣魚台更名的爭議，確保我釣魚台的主權，並到宜蘭縣說明、協調；第二種狀況則是日方主動撤回這次的更名案，並恢復台日友好關係，只要出現兩種狀況的其中一種，就願意停止保釣辦公室的運作。

(中時 )