安永聯合會計師事務所今(23)日發布安永《2020年上半年首次公開募股報告》，今年上半年全球IPO共412家，較去年同期減少95家，籌資額667億美元，下滑12％。

台灣上半年共計10家公司上市、上櫃，募資金額逾新台幣45.01億元；中國A股上半年預計120家公司上市，共籌資人民幣1,399億元；香港預估有59家公司上市，籌資870億港元。

今年上半年台灣資本市場共10家企業掛牌，籌資新台幣45.01億元；家數以科技業5家領先，科技業籌資總額為新台幣27.47億元大幅領先。

在上市市場的部分，今年上半年有4家公司新掛牌，籌資額新台幣15.44億元，與去年同期相比，上市家數減少2家，籌資額減少71.5億元，下滑約82.1％；上市市場以生技公司-瑞磁生技(ABC-KY)籌資額7.09億元最高。

今年上櫃市場則有6家新掛牌，較去年同期減少7家，籌資額新台幣29.57億元，較去年同期減少4.07億元，下滑約12.1％。今年上櫃企業以科技業籌資額最多，籌資額最大的是科技業昇佳電子21.37億元, 占總籌資額72.3％ ，籌資額第二為工業的捷流閥業籌資額3.18億元，占總籌資額10.8％ ; 二家公司占上櫃籌資額83.1％。

此外，台灣今年上半年興櫃登錄公司共12家，以科技、工業為主，顯示台灣持續朝向多層次資本市場發展。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，2020上半年台灣加權指數受到新冠肺炎疫情影響，曾短暫跌破萬點大關，後續在投資信心恢復後，仍維持在萬點大關之上，短期仍需持續觀察新冠肺炎疫情後續發展。

雖然今年初受到新冠肺炎疫情影響，但展望台股下半年，在台灣「六大核心戰略產業」行列的生技醫療及科技為主要看好IPO兩大產業。科技產業持續強化資訊及數位相關產業發展，利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位；新冠肺炎疫情衝擊使得遠距商機快速成長，加速5G應用產業與市場發展與成長，傳統零售業加速展開數位轉型。

生技產業今年因新冠肺炎疫情備受關注，台灣團隊在試劑製造、疫苗、新藥研發上有能力與全球頂尖技術接軌，政府將全力扶持相關產業。因應高齡社會，生醫產業也將引領醫療器材、生技製藥等相關領域。

受新冠病毒影響，台灣今年申請初次上市櫃家數減少，目前在申請上市中的公司有4家、申請上櫃有5家；申請上市產業以電機機械為主，申請上櫃產業則以半導體業為主。下半年除了觀察新冠疫情影響企業獲利情況，還有生技醫療將帶動上市熱潮、新股蜜月帶動投資熱潮，以及搭配金管會提出「振興IPO」辦法，放寬上市櫃特別條款及外國企業上市櫃條件等政策，皆有助於台灣市場下半年發展。

(旺報 )