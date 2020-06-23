王莫昀／台北報導

味全推動三階段轉型，總經理張教華今日在股東會後表示，受惠第一階段系統等各層面強化、深化有成，今年進入第二階段對品牌發展、銷售動能具非常正向的助益，今年首季便已轉虧為盈，期望3年後進入第三階段，能重返榮耀，回到2013年營收獲利高檔。他強調，味全在台灣的整體表現，過去是講「春天來了」，如今可謂「太陽將升起」！

味全2019年營收202.28億元，年增4.1％，稅後純益13.49億元，每股純益2.67元，在食品本業的經營上有明顯的進步表現。

2020第一季轉虧為盈，張教華指出，從所有品牌內外部指標分析，每個品牌都有不錯精進，並以林鳳營鮮乳表現最佳。

至於大陸部分，則受到疫情影響，累計前5月整體銷售約下滑13、14％左右，不過，張教華說，隨著旺季到來，新冠疫情可望在7月趨緩，下半年業績可望彌補上半年表現，全年度來看，大陸業績可小幅成長。

(中時 )