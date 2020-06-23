受新冠肺炎疫情衝擊，不僅民眾生計受影響，社福團體也面臨經費短絀。創世基金會台南分院23日上午邀請台南佳恩幼兒園小朋友們化身撐舟小勇士，透過表演活動號召社會大眾做公益，一同幫助弱勢植物人家庭度過難關。

創世基金會台南分院長孫淑媛表示，受疫情影響，百業不興，社福團體也容易被忽略。創世基金會配合政府防疫政策，年度大型愛心活動多半取消、延期，嚴重壓縮募款管道，衝擊服務經費，因此盼透過這次活動，喚起社會團體和各界人士一起共襄盛舉。

54歲的王先生，4年前因意外不幸成為植物人，家中經濟重擔也落在王先生大哥的肩膀上。王大哥23日出席活動，稱「沒有人願意變成植物人，期盼社會大眾慷慨解囊。」

創世基金會在全台設有17所安養院，目前全台服務800餘位植物人。孫淑媛說，照顧植物人是一場無止盡的耐力賽，經濟、照顧壓力，常常拖垮整個家庭，因此，盼各界伸出援手，一起做愛心。

(中時 )