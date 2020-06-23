大陸財政部17日公布今年大陸中央對地方一般公共預算轉移支付工作部署，今年中央對地方轉移支付預算為8兆3915億元（人民幣，下同），比去年執行數增加9499.9億元，成長12.8％，創近年最高紀錄；其中，四川、河南獲得預算最多，均逾4000億元；而此次疫情中心湖北則較去年小幅成長8.1％。

一般公共預算轉移支付包括一般性轉移支付、專項轉移支付和特殊轉移支付三大類。從絕對值來看，今年獲得中央最多轉移支付預算數的，依舊是四川和河南，兩省今年均獲得逾4000億元，其中，四川獲得4688.08億元，河南獲得4228.87億元。

此外，在31個省和5個計畫單列市中，有25省和5個計畫單列市的中央轉移支付數較去年預算數有所上升，其中，廈門市上升幅度最高，達631.2％ ，最受關注的湖北則小幅成長8.1％。

大陸財政部部長劉昆此前曾於今年兩會表示，「在今年的一般預算安排上，中央財政對地方的轉移支付增加12.8％，這在近年來是最高的。」

不過，並非所有的省都會獲得中央財政加碼的轉移支付，像北京、天津、江蘇、廣東、浙江、上海等6省市的轉移支付預算數，均較去年有所減少。

中山大學嶺南學院經濟學系教授林江表示，大陸中央對地方轉移支付，主要考慮中央與地方的財權、事權、財力的匹配程度，以及地方財力是否能夠提供有效的公共產品；如果答案為否，地方又難以深挖潛力以實現收支平衡，不具備充足的償債能力，最終就只能透過增加對地方的轉移支付來解決問題。

(旺報 )