馬來西亞籍男星邱培聰，日前上Youtube宣傳參與主持的公視台語台節目《台泰由你遊》時，因提及台灣與泰國是「兩個國家」，遭大陸網友撻伐，他也向大陸網友道歉，認為自己「犯了不該犯的錯」，反又引來台灣網友批評。整起事件引發熱烈討論，除公視發布聲明外，文化部長李永得也對此發表看法。

公視台語台指出，邱培聰是泰國公視為節目選任的泰方主持人，其主持酬勞並非由公視台語台支付，也未與公視台語台簽訂任何工作合約。此回YouTuber訪問邱培聰的影片，是台語台為推廣節目所做的節目宣傳，網友爭議的部分，與節目內容並無相關，「對於邱培聰先生因受訪時提及『台泰兩國』用詞，而遭受中國網友的攻擊，我們感到遺憾。對於邱培聰先生與其經紀公司的對外說明，我們表示尊重。」

公視台語台聲明一出，卻引發網友熱議，認為聲明內容避重就輕。李永得則認為，以文化部長立場講，他尊重公視處理，「但就我個人意見講，我認為只要在公視頻道播出，就算公視節目，而不是說簽約或不簽約，所以應該要有個態度。」

此外，李永得今（23）日在早上接受資深媒體人周玉蔻專訪時也表示，公廣集團應對文化新聞做更多報導，讓大眾能透過媒體更了解台灣文化。對於周玉蔻提問，李永得是否對公廣集團董事長人選有決定權，李永得也表示，「絕不會內定」，現在公廣集團還有14名董事要補，董事長則由董事互推，提名作業仍在持續當中。

(中時 )