安永聯合會計師事務所今(23)日發布安永《2020年上半年首次公開募股報告》，相比其他地區，中國和香港受新冠肺炎疫情影響較小，IPO活動與去年同期相比保持增長，分別占全球IPO數量和籌資額的43％和46％。

安永估計，中國A股上半年有120家公司IPO，較去年成長88％，共募資人民幣1,399億元，成長 132％。

新冠疫情對中國上半年IPO活動影響不大，僅3月份受到疫情與資本市場表現不佳影響，3月IPO數量和籌資額均列上半年末座；而1月份因有百億IPO-京滬高鐵上市，本月籌資額為上半年第一。不過疫情對科創板的影響相對最小，科創板繼續推動A股IPO活動，IPO數量和籌資額在A股各板中分列第一（39％）和第二名（37％）。在疫情最嚴重的2、3月，科創板仍一枝獨秀，共有15家企業上市，這與科創板行業屬性，特別是資訊科技技術所受負面影響較少，正面影響較多相關。

香港市場方面，安永預計上半年共59家企業IPO，籌資額870億港元。由於疫情影響，IPO數量較去年同期減少20％，籌資額增加21％；其中京東和網易兩大中概股回歸香港共籌資543億港元，占上半年籌資總額62％。

受益於兩大中概股上市，科技、傳媒和通信企業表現搶眼，IPO數量和籌資額均列首位。香港前十大IPO中8家來自屬於新經濟的健康和科技、傳媒與通信行業，籌資額占比高達94％。

展望下半年中國與香港資本市場將受多方因素影響，包括中美關係面臨新挑戰、全球疫情和經貿形勢不確定性大、經濟成長承受壓力；另一方面，創業板註冊制改革加快，多層次資本市場建立，有助於創新型中小企業上市活動。

由於中國IPO排隊企業數量維持高水位，安永預計下半年A股IPO活動仍持續活躍，特別是創業板的排隊企業數量占比列居首位，具有創新元素的中小企業將是下半年上市主力。而港股方面，中概股回歸將對全年籌資額有極大影響。下半年仍可能會有海外上市的中國企業以第二上市的方式回歸香港。

(旺報 )