振興三倍券7月1日開始預購、綁定，7月15日開始領取、累積消費。實體券部分，有不少商家推出折扣、抽獎等優惠；數位三倍券部分，信用卡、行動支付、電子票證業者相繼推出加碼優惠，包括新戶首刷禮、滿額回饋等。由於三倍券只能選定一種方式使用，建議消費者綁定前要先做功課。

以下整理各家信用卡、行動支付、電子票證業者加碼優惠一覽，詳細資訊也可參考振興三倍券官網。

信用卡

7月1日起到銀行網站綁定信用卡，7月15日至12月31日累計消費滿3000元，帳單直接扣2000元。收到通知後，最晚下個月帳單額度就會看到加碼回饋。

行動支付

7月1日起到業者網站設定綁定，7月15日至12月31日累計消費滿3000，8天收到通知後，直接轉入2000元至APP帳戶。

電子票證

7月1日起到業者網站設定綁定，7月15日至12月31日計消費滿3000元，收到通知後，直接到超商靠卡回存2000元。

若您不習慣使用數位工具消費，仍可以選擇實體券：

預訂：兩階段時程，分別是7月1日至7月7日及8月1日至8月7日，民眾可到振興三倍券官網預訂，並指定領取超商，選擇在網站上直接繳費，或是去超商事務機印繳費單到櫃檯繳費，7月15日再到超商領取。

直接領取：7月1日至12月31日，攜帶健保卡和身分證（或居留證）到郵局領取。

(中時電子報)