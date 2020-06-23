嚇！愛河打撈2袋屍塊 初步鑑識有人體小腿 12:172020/06/23 中時電子報 洪浩軒 、 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市府環保局清潔隊員23日上午11時許在九如、同盟路口的愛河中打撈到深色袋子，打開發現疑似屍塊，立刻向警方報警，經過警方初步鑑識，確認環保局清潔員打撈上2袋旅行袋上岸。(高市環保局提供／洪浩軒高雄傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市府環保局清潔隊員23日上午11時許在九如、同盟路口的愛河中打撈到深色袋子，打開發現疑似屍塊，立刻向警方報警，經過警方初步鑑識，確認環保局清潔員打撈上2袋旅行袋上岸，1袋未開，另1袋經初步目視為裝有人體的一截小腿屍塊，尚無法分辨身份，全案正釐清中。 高市環保局表示，清潔人員22日、23日共發現2袋屍塊，位置在愛河幸福川出口到家樂福一段中間，發現屍袋後便立刻報警。 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 鵝鑾鼻無頭浮屍 身上2專業裝備 海巡猜他身分特殊 (中時電子報) #清潔員 #愛河 #打開 #人體 #屍塊 #小腿 #旅行袋 #高市府環保局 #清潔隊 #鑑識 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄒承恩APP私約女生老婆不知 04:102020/06/19 娛樂新聞 隆達打開漲停 Mini LED概念股隨晶電降溫 10:392020/06/19 財經 陸美研究顯示 人體恐永無法對新冠肺炎產生抗體 15:502020/06/19 兩岸 疫情解封！端午連假高雄觀光飯店近滿房 15:262020/06/20 寶島 嘗鮮新口味便當 一打開「視覺衝擊」他傻眼崩潰 20:492020/06/21 日常 國光詹啟賢：新冠疫苗一期 8月起收案 04:102020/06/23 證券．權證 社會熱門新聞 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 嚇！愛河打撈2袋屍塊 初步鑑識有人體小腿 - 社會 彰化員林賞夜景秘境 不到24小時連2人墜谷 - 社會 鵝鑾鼻無頭浮屍 身上2專業裝備 海巡猜他身分特殊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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