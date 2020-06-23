高市府環保局清潔隊員23日上午11時許在九如、同盟路口的愛河中打撈到深色袋子，打開發現疑似屍塊，立刻向警方報警，經過警方初步鑑識，確認環保局清潔員打撈上2袋旅行袋上岸，1袋未開，另1袋經初步目視為裝有人體的一截小腿屍塊，尚無法分辨身份，全案正釐清中。

高市環保局表示，清潔人員22日、23日共發現2袋屍塊，位置在愛河幸福川出口到家樂福一段中間，發現屍袋後便立刻報警。

(中時電子報)