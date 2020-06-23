再添一所非營利幼兒園！新竹縣政府教育處向教育部爭取經費，將興建博愛國小非營利幼兒園，預計於112學年度開始招生，屆時將有幼幼專班16名、3歲至入國小前2班共60名，也是繼湖口文小、竹北文小十2所非營利幼兒園後的第3所。

新竹縣長楊文科表示，為了達到「新增50班幼兒園」政見，上任以來積極促成多所非營利幼兒園，包含109學年度開始招生的文興非營利幼兒園（文中二）、嘉豐非營利幼兒園（文小一）、竹東非營利幼兒園等3所，將於8、9月間陸續開學。

教育處長楊郡慈表示，針對準公共化幼兒園不足的區域，也逐步興建非營利幼兒園，除了在文教用地、公立學校有餘裕空間爭取外，也鼓勵私立幼兒園加入準公共化幼兒園的行列。

目前教育處規畫中的非營利幼兒園包含湖口文小、竹北文小十、博愛國小等3所，預計總招生人數達21班，其中湖口文小目前建築師已完成遴選、竹北文小十則在遴選中。

湖口文小預定地位於達生七街、達生八街口，將有2至3歲幼幼班2班共32人，3至5歲共8班、240人；竹北文小十則位於環北路五段、新光五街、華興三街口，預計招收2至3歲幼幼班2班、32人，3到5歲6班、180人，合計212名幼生。

(中時 )