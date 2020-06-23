美國5月房屋銷售跌至逾9年半新低，強化了受新冠肺炎疫情干擾，美國第二季房市大幅萎縮的預期。

全國房地產經紀人協會周一公布的報告亦指出，與去年同期相比，房價創下逾8年來最小漲幅。成屋銷售量暴跌，反映的是3月與4月簽約結案的情形，當時為了防止疫情擴散，全美幾乎都陷入封鎖狀態。

報告指出，5月美國成屋銷售經季調後減少9.7%，換算年率後為391萬戶，為連續第3個月下滑，並創下2010年10月來新低。經濟學家預期美國5月美國成屋銷售減少3%，以年率計為412萬戶。

5月成屋價格中位數較去年同期上漲2.3%，為28萬4600美元，創下2012年2月以來最小的漲幅。

占美國房屋銷售量九成的房屋轉售量較去年同期大減26.6%，創下1982年來最大跌幅。5月非新屋件數較去年同期減少18.8%，為155萬戶，印證房市供應吃緊。

在抵押貸款利率迭創新低之際，近幾周來房貸申請件數飆升至11年新高，意味著5月可能已是成屋市場的谷底。上周的公布的數據顯示5月建築許可數大幅反彈，但數據也顯示美國仍有近2000萬人失業，且房屋供應仍然吃緊。專家表示，房市或許將觸底反彈，但大規模的失業，以及轉趨保守謹慎的消費者增加儲蓄，可能限制房屋銷售，整體經濟的復甦之路仍然漫長。

(時報資訊)