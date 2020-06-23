陸股今年來表現雖優於整體新興股市，不過受疫情衝擊，上證等主要指數仍處負報酬，反觀主題指數受新科技趨勢及政策利多帶動，表現明顯優於大盤，其中通信主題指數因為有5G題材面及基本面支撐，成為市場投資熱點。

根據WIND統計，中証5G通信主題指數今年來上漲23.2%打敗大盤，同期間上證180、A50指數仍下跌逾3%，滬深300指數則維持平盤，僅以中小型股為主的深圳綜合指數表現相對強勢。也因為5G成為熱門投資話題，帶動今年來陸股股票型ETF新增規模第一大就是中國5G主題ETF；據統計，華夏中証5G通信主題ETF今年來新增規模逾人民幣200億元。

復華投信中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，中証5G通信主題指數今年來報酬超越代表陸股大盤的滬深300或上證指數，凸顯儘管中國經濟面臨新冠肺炎疫情衝擊，但市場多看好5G接下來的商機及企業獲利高速成長之預期。

廖崇文進一步指出，2020年中國5G網路進入高速建設期，也讓中國5G從投資概念，真正轉化成由業績、技術、政策三大利多所驅動的價值投資，預計未來5年都需要大量的網路基礎建設，將為上游設備製造商帶來大量收入；推估今年中國目標建置約70萬個基站，相關設備商已積極出貨，將可看到獲利貢獻，未來2～3年預期也將持續拉貨。

Wind估計，今、明兩年中証5G通信主題指數每股純益(EPS)成長率約30%、34%。此外，中証5G通信主題指數2019年指數的股東權益報酬率(ROE)14%、資產報酬率(ROA) 6.35%，優於上證指數、滬深300指數等主要陸股指數。廖崇文表示，中國在5G技術上具有領先地位及專利保護，加上擁有廣大內需市場、完整供應鏈廠商，將為5G世代帶來龐大經濟產值，預估中証5G通信主題指數成分股仍將持續受惠5G建設加速，將是布局陸股或5G題材的投資主流。

(時報資訊)