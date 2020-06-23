富達投信今舉行2020下半年巿場展望記者會國際，投資策略著重「FIRST」，持續看好收益主題。F- First-in First-out：亞洲經濟體預估可先復甦；I-Income-seeking：找收益趨勢持續；R-Risk-managed：避險性資產應對市場震盪；S-Sustainability：關注企業永續性；T-Technology：科技產業受惠延後的需求。

富達預期經濟成長偏「U」型復甦，後新冠時代應留意的三大主題包括1、疫情發展、封城解禁與疫苗研發等持續牽制經濟表現；2、全球央行與政府釋出龐大的資金量帶來的資金大潮；3、舊新時代交替之下將有新贏家竄起，可以是個別地區、國家、行業，甚至單一企業。

富達投信投資部主管張翠玲表示，亞洲作為相對較早受到新冠疫情影響的地區，但同樣有望率先復甦，較早走出疫情影響（First-in First out），雖然預計有一些短期衝擊，但亞洲較其他區域仍相對穩健，長期而言持續看好亞洲，在新經濟秩序下，投資人應多留意基本面，挑選經過新冠疫情洗禮後的強勢區域與類股；但未來多項潛在風險（Risk-managed）仍存，防禦措施不可少。在過去市場震盪時，仍有避險性資產表現良好，例如英國公債和美國公債。

多元資產及投資方案團隊投資策略總監張宇翔表示，受惠各國央行持續降息，持續看好收益（Income-seeking）投資主題，投資人可在動盪市場中，增加對抗波動的保護性及提升收益的可預見性。在當前的反彈中，投資人應心存謹慎，發掘優質標的，尤其看好亞洲高收益債，當前的信用利差，賦予了亞洲高收益債具吸引力的收益和回報機會。

張翠玲指出，疫情過後，在科技及通訊服務產業（Technology）中出現延後需求的機會率超過9成，相關企業將受惠。另外，因為更多人留在家中，料繼續帶動線上零售銷售強勁，相對實體零售、線上零售較具韌性，亞洲政府在政策上的支持與亞洲人才回流，長期而言，科技產業有機會大躍進。

(時報資訊)