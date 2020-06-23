夏天到了！吃冰鎮竹筍冰涼又開胃，但有網友去菜市場買一些竹筍燙完後放冰箱當配菜，吃起來卻苦潤苦潤的，「從舌頭苦到充滿整個口腔，口感有點難受」，因此在PTT發文向大家求救，有什麼方法可以去除竹筍的苦味？

網友們指出，竹筍會苦是因為尖端「出青」(綠色)了，「尖端有部分出青的筍，撥殼後剖半內部尖端白白的心挖掉，那個是苦的來源」、「挑選竹筍摸底部.滑滑的才好」、「泡水可以除掉大部分的苦味，試試看吧」；也有人懷疑是原PO筍子根本沒煮熟才會苦，「筍子至少要煮一小時，煮越久越好吃，燙一下根本不能吃好嗎...沒熟會苦正常」。

此外，還有內行網友教大家挑竹筍的秘訣，「挑錯就沒救了！尖端不能是綠色，而且竹筍就算割下來也還會生長，最好一大早去傳統市場找那種清晨剛割回來賣的竹筍，超市、菜攤那種果菜市場批來的都不怎麼好吃」、更強調竹筍買回來要馬上煮熟再冰，沒煮丟冰箱它還會長。

(中時電子報)