「歌壇東方不敗」張清芳宣布與「銀行投資之父」宋學仁離婚，15年婚姻畫下句點，兩人在聲明坦言，無法克服雙方差異決定分開，張清芳離婚震驚各界，作家黃大米也在臉書直呼：「看到張清芳的新聞我是蠻難過的」，不過她看完聲明也感嘆：「我相信他們一定努力過了」。

作家黃大米曾和好友一起看過張清芳的演唱會，她大讚張清芳「總覺得她是很踏實在活著的人」，如今卻傳出離婚消息，也讓黃大米不禁感嘆：「其實看到張清芳的新聞我是蠻難過的」。

黃大米認為張清芳散發溫暖與關懷，婚後積極做公益「每看到她幸福過日子的報導，總像是在閱讀一篇認真就會好命的勵志文」，無奈張清芳婚姻最後以離婚收場，黃大米也指出：「今年他們夫妻許多恩愛的新聞，背後又藏著多少的壓力與不容易」，感嘆家家有本難念的經。

黃大米認為，幸福是多元的，不論是2個人還是1個人都可以快樂，每個決定都是新的開始，最後並感性寫下：「我相信他們一定努力過了。」

(中時電子報)