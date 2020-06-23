駐日代表謝長廷昨天在臉書發文表示：「1971年6月，美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領。並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權。」對此，外交部發言人歐江安今天重申，我國歷任政府對於擁有釣魚台主權立場沒有改變過，對於維護主權完整的立場與決心沒有改變。

歐江安重申，釣魚台是我國固有領土，我國擁有主權的事實不容置疑，任何其他各方採取的片面主張及行為均無法改變這個事實。

歐江安強調，我國有維護領土主權的完整及決心立場沒有改變過，將秉持和平理性處理釣魚台列嶼問題，並捍衛我國主權及漁民相關權利。我國也會審慎處理及判斷，兼顧區域和平穩定，呼籲相關各方擱置爭議、和平共同開發，以確保東海地區及相關地區和平繁榮。

謝長廷質疑，1971年6月，美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領，並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權。這是歷史的一頁，「但有沒有人可以告訴我，當時中華民國政府做了什麼抗議？」

謝長廷指出，遍查歷史紀錄，二年只有表示驚愕和遺憾，並重申主權在我的二紙聲明而已。當時我們跟美國、日本都有正式邦交，而兩岸三地保釣運動風起雲湧可資後盾，當時政府可以召見美、日駐台大使傳達抗議，也可以召回大使表達抗議，為什麼都沒有？也查不到當時有什麼正式交涉。

(中時 )