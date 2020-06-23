隨著新冠疫情緩和，各國逐步解封，富達國際預期經濟成長偏「U」型復甦，對於2020年下半年的投資展望，市場震盪，但亞洲經濟體預估可望先復甦，找收益趨勢不變。

富達國際表示，後新冠時代應留意的三大主題包括：一、疫情發展、封城解禁與疫苗研發等持續牽制經濟表現；二、全球央行與政府釋出龐大的資金量帶來的資金大潮，以及舊新時代交替之下將有新贏家竄起，可以是個別地區、國家、行業，甚至單一企業。

富達國際在23日上午舉行2020年下半年投資展望視訊記者會時作以上表示。

富達投信投資部主管張翠玲表示，亞洲作為相對較早受到新冠疫情影響的地區，但同樣有望率先復甦，較早走出疫情影響。雖然預計有一些短期衝擊，但亞洲較其他區域仍相對穩健，長期而言我們持續看好亞洲。在新經濟秩序下，投資人應多留意基本面，挑選經過新冠疫情洗禮後的強勢區域與類股；但未來多項潛在風險（Risk-managed）仍存，防禦措施不可少。在過去市場震盪時，仍有避險性資產表現良好，例如英國公債和美國公債。

多元資產及投資方案團隊投資策略總監張宇翔則表示，受惠各國央行持續降息，富達持續看好收益（Income-seeking）投資主題，當前投資的三大主題分別是：一、可在動盪市場中找收益，增加對抗波動的保護性及提升收益的可預見性。二、在反彈市場中，投資人應心存謹慎，發掘優質標的。三、看好亞洲資產。尤其看好亞洲高收益債，當前的信用利差，賦予了亞洲高收益債具吸引力的收益和回報機會。

(工商 )