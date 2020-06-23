安永（EY）聯合會計師事務所今（23）日發布安永《2020年上半年首次公開募股報告》，今年上半年全球IPO共412家，較去年同期減少95家，籌資額667億美元，下滑12％。

台灣上半年共計10家公司上市、上櫃，募資金額逾新台幣45.01億元；中國A股上半年預計120家公司上市，共籌資人民幣1,399億元；香港預估有59家公司上市，籌資870億港元。

(工商 )

#聯合 #全球 #籌資 #家公司上市 #上半年