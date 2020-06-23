食品大廠味全（1201）23日股東會，通過每股配發1.3339元股息，創下該公司股息新高紀錄。味全總經理張教華表示，台灣味全去年營運展現不錯的績效，今年第一季台灣本業更由虧轉盈、獲利達5,400萬，他並以「太陽快出來了」形容，對今年營運樂觀看好。

張教華並指出，希望三年之後能夠讓台灣味全「重返榮耀」，重新回到2013年（滅頂風波之前）當時的營收及獲利規模。

針對台灣本業獲利的關鍵，張教華說，主要是提升銷售、提高毛利、費用的合理化，整體來說各品類都有不錯的成長，其中又以林鳳營占比最大，林鳳營鮮奶的市占率也回到22～23％。

味全2019年歸屬於母公司稅後淨利13.5億元，年增37.4％；每股稅後盈餘2.67元，不僅大幅超越2018年的1.94元，並創下2011年以來、九年新高。主因是2019年首季認列處分埔心牧場的一次性業外收益，加上台灣本業大幅減虧、大陸市場獲利穩健。

味全今年第一季合併營收39.74億元，年減12.47％；歸屬於母公司稅後淨利2.57億元，年減97.7％；每股稅後盈餘0.05元，少於去年同期的2.21元。味全表示，主要是去年同期認列埔心牧場處分收益近11億元，若排除該因素，則今年獲利比去年微幅成長，其中，台灣本業更已開始獲利，單季順利由虧轉盈。

(工商 )