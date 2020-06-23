十三行博物館推出全新文創商品「人面陶罐玻璃罐」，館方將全球唯一擁有人臉的史前陶罐「人面陶罐」以環保玻璃仿真打造成玻璃罐，讓民眾帶回家裝餅乾、養植物盡情在家欣賞；十三行博物館表示，文創商品從設計、生產到上架都以環保永續為原則，創造綠色環保經濟。

十三行博物館表示，古物「人面陶罐」是館方鎮店之寶，是距今1800到500年的十三行遺址中最完整的出土文物，也是全球唯一擁有人臉的史前陶罐，陶罐上人面表情維妙維肖，充分展現十三行人精湛的製陶技術與創造力，「人面陶罐」於2006年列為為國家重要古物。

十三行博物館指出，館方陸續推出人面陶罐系列商品，例如：巧克力禮盒、存錢筒、鑰匙圈等都廣受顧客歡迎，今年首度與「春池玻璃」跨界合作，由資深玻璃師傅透過手工壓鑄技術詮釋珍貴文物，與史前工藝跨越時空對話。

館長陳春蘭表示，參觀者欣賞完古物人面陶罐後，再到文化商店親自觸摸「人面陶罐玻璃罐」，更能體會年代手作差異感，而十三行博物館是新北首間獲得「環境教育設施場所」認證的博物館，自售商品從設計、生產到上架都考慮到環保永續的原則。

陳春蘭指出，「人面陶罐玻璃罐」美觀趣味，用途更是多元，罐體可盛裝餅乾、糕點、糖果，上蓋還能作杯子使用，此外也可以作為花器、水培植物瓶，發揮美學創意。

(中時 )