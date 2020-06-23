日正當中，全教總前往行政院替百萬國中小學生請命，呼籲行政院應該替學生裝冷氣，全教總理事長侯俊良並要求，行政院長蘇貞昌在月底前應該表態，否則不排在7月14日前再發動師生前來抗爭。

全教總自2019年6月開始呼籲中小學教室裝設冷氣，2年下來，的確有許多縣市、鄉鎮動用各種手段讓教室裝設冷氣，但普及率仍遠遠不足，許多學生仍處在酷熱的教室內上課。

全教總表示，目前嘉義市有裝冷氣，台北市政府宣布台北市的國中100％有裝冷氣，國小也有92％有裝，但新北市的裝設率則可能不到10％，6都的情況不一，6都以外的其他縣市也差不多。但中小學是基本教育，冷氣是基本權，雖然無法期待地方政府在1、2年內完全裝設冷氣；但學生的學習、健康不能打折，行政院應立刻解決。

侯俊良今天也特別換上中小學生的裝扮，在太陽底下擺上課桌椅，邀請蘇揆一起共進午餐，體會中小學生用餐的情境，「苦民所苦」。

高雄市教師職業工會理事長董書攸表示，高雄天氣酷熱，到現在為止，還有很多學校沒有辦法裝冷氣，政府沒有給予充足的預算，很多學校要自己募款來裝，學生正要學習成長，在這麼不舒服的情境裡面，要如何學習？

在台灣尾的屏東縣教育產業工會理事長陳建宏表示，現在老師已經沒有辦法昧著良心，要學生「心靜自然涼」，因為老師都「火冒三丈」，請政府想想辦法，人的忍耐是有限度的，請為師生著想，趕快裝冷氣。

全教總表示，若蘇揆對此訴求在月底前沒有回應，不排除在7月14日前發動師生到行政院進行更大規模抗爭。

(中時 )