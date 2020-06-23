賈靜雯、比莉、林莉老師、修杰楷。（草舍文化提供）

金鐘獎視后賈靜雯今（23日）宣布升格製作人，參與金鐘導演陳慧翎影集《媽，別鬧了！》拍攝，目前已進組十個月。賈靜雯透露，「即使已經演了那麼多年的戲，還是不減對於這份興趣的熱愛。」她坦言，「演戲演久了，心目中也會對於劇本或角色有些憧憬和想像，畢竟演員是被動的角色，一直希望能夠有機會製作自己所喜歡的題材與觀眾分享。」特別的是，這是賈靜雯首次擔任製作人並身兼演出。

談到與賈靜雯相識過程，陳慧翎透露，賈靜雯曾透過老公修杰楷轉達很喜歡她拍攝的金鐘劇《你的孩子不是你的孩子》，表達希望有機會可以碰面聊聊天，碰面後，陳慧翎發現賈靜雯除演員之外的工作，對於幕後工作也相當有熱情，且有所準備，因此開口邀請她擔任影集《媽，別鬧了！》的製作人，「當時還只是企劃階段，賈靜雯爽快地一口答應邀約！」合作後她才發現，賈靜雯是天秤座、自己則是雙魚座，個性非常契合，尤其兩人都是長女，要承擔許多家裡的責任，「在工作過程中，彼此都能知道彼此在想什麼！」

「出任製作人最大挑戰的就是選角！」賈靜雯透露，《媽，別鬧了！》劇本在設定時，就希望比莉姐演出劇中母親一角，「於是我透過各種關係，聯繫到比莉姐的兒子周湯豪，當面表達我想找你媽媽演戲。」沒想到周湯豪竟也有同樣的想法，認為媽媽很久沒有出現在螢光幕前，孝順的他還拜託賈靜雯，「場次安排上，不要讓媽媽拍攝的那麼辛苦！」

周湯豪回家後開始加入旁敲側擊的行列，並與媽媽深談，賈靜雯說，「從邀請比莉姐到她確認演出共七個月的時間，七個月來，我們一直被拒絕，都沒有退縮。」她透露，比莉姐一開始認為自己許久未出現在螢光幕前，對於演戲有些許恐懼，回絕邀請，但自己與導演堅持《媽，別鬧了！》媽媽這一角非比莉姐莫屬，因此不斷地想盡各種方式希望能讓睽違十年未在螢光幕前的演戲的比莉姐回歸演出。

為了軟化比莉的心房，賈靜雯陪著比莉做瑜伽和上健身房，終於在一次聚會中用「我們沒有別人了」、「我們真的很希望看到你演戲」，「很希望能跟你一起演戲」、「導演也很希望跟你合作」以及「觀眾很希望看到你出現在螢幕上」等五個金句打動比莉，承諾演出，賈靜雯形容當下聽到比莉姐確認演出時，「感動到想要掉淚！」

(中時 )