受到新冠肺炎疫情衝擊，為振興經濟，行政院將發放振興三倍券，昨（22）日台灣民意基金會公布民調，有6成6民眾認同「與其推振興三倍券，不如發現金」，多數民眾認為直接發現金更好。對此，一名地方媽媽質疑，為何不乾脆發2千元現金就好，要老百姓拿1千元換紙回來。

地方媽媽接受「比特王」專訪時表示，過去馬政府發3600元消費券，民進黨立委批像是「脫褲子放屁」，結果現在要先拿1千元出來換3千元的券，「乾脆發2千元就好了啊」，後來想了想，根本不是紓困百姓，「這2千元要去救濟那些小企業家啦」。

該名地方媽媽認為，拿1千元去換紙回來，使用還有期限，如果沒用完呢？又不能買米，對家庭主婦來說，應該讓民眾能把這些錢拿去買鹽、買米來養活整家人，若一家五個人拿5千元現金，全部都去飯店吃，吃一餐就沒了，「當作我們傻百姓」。

無論是什麼政黨，該名媽媽認為，只要為百姓著想，百姓絕對支持，像這次疫情表現就很肯定，但有一點無法認同，本來口罩一片才2元，現在一片要5元，全面把台灣所有的口罩都控制住了，還要花更多錢才能買到。一旁的人則幫腔，「這樣妳就知道誰在發國難財」。

三倍券讓地方媽媽怒了！｜比特王

(中時電子報)