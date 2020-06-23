（針對高齡社會，國泰人壽首推專屬花甲古保稀醫療險。圖／業者提供）

年少時忙著養錢、存錢，老了才發現沒有保障？國泰人壽23日宣布，推出61歲以上專屬醫療保單專案，有75歲還能買的住院日額、80歲都還能投保的意外醫療險，保障到91歲期滿，讓花甲、古稀的阿公阿嬤們還能加買醫療保障。

國壽強調，其最高承保年齡75歲鎮的樂安心，即75歲未滿前都能投保，是國壽首張70歲以上還能投保的住院醫療險，另外承保年齡上限80歲的樂平安，更是壽險業目前承保年齡最高的意外醫療險。

國壽引用國發會2018年的資料指出，台灣已在2018年成為高齡社會，預估2026年將邁入超高齡社會，屆時每10人就約有2人是65歲以上的老年人口。隨著身體老化，會越來越容易發生因意外跌倒或疾病住院，據衛福部2018年資料顯示，60歲以上長者事故傷害死亡第二大原因就是跌倒。

且據2017年「國民健康訪問調查」顯示，長者平均每6位就約有1位曾經跌倒，輕則擦傷，重則骨折、頭部外傷甚至死亡，平均每位跌倒住院者須花費9~13萬元；此外，住院發生率也會隨年齡增加而大幅提高，且平均住院天數超過11天，平均住院花費更超過7萬元。

但國內60歲以上長者很多沒有投保醫療險等，一旦住院或有醫療需求，都可能造成子女、家庭相關的負擔，但因為年事已高，很多不是買不到保單，就是保費太貴。

國壽這次即推出專供61歲以上族群投保的住院醫療與意外醫療方案，保障到91歲期滿， 強調有四大特色，一是高齡者專屬，75歲也能投保，有效解決樂齡族群無醫療保險可投保的窘境。

二是保險費CP值高，最高有355萬元意外保障及120萬元的醫療保障，例如61歲女性投保「樂平安」日額1千元及「樂安心」日額1千元，合計年繳保費1.25萬元，每天保費不到35元，即可有意外身故、意外每月生活照護、傷害醫療日額及意外骨折等最高355萬元意外保障，以及住院日額、手術及意外骨折等最高120萬元醫療保障。

三是意外骨折不分程度，定額給付，針對高齡者常發生意外骨折，一般保險給付針對不完全骨折或骨骼龜裂時多半會分級，但國壽強調其專案不分骨折程度一律比照完全骨折進行定額給付，無認定問題，可加快理賠速度。

四是特定給付加倍，可大幅減輕家庭經濟負擔。如水陸／航空交通、火災及天然災害等特定意外傷害事故為例，給付比一般意外傷害事故多一倍；若因疾病或意外事故住進加護病房或燒燙傷病房，樂安心除原本的住院日額外，將給付5倍日額的加護病房或燒燙傷病房保險金。

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