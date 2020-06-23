盧秀燕說，會後將立刻請陳子敬副市長召集警察局、環保局、交通局等3個局處；除加強取締外，會儘速研議改善設施，極力避免相關憾事發生。（陳世宗攝）

大肚山華山路成為飆車的試車場，造成臨近居民怨聲載道！市議員林汝洲23日質詢時，要求市府跨局處成立專案小組，儘速研擬防範及取締辦法，以免飆車歪風再度猖獗。市長盧秀燕強調，將由副市長陳子敬召開跨局處會議來解決問題。

林汝洲指出，台中市大肚區華山路路長僅4公里，但平均坡度達到10％，加上許多髮夾彎9彎18拐，成為許多玩車人試車的所在，也變成在地居民每天都惡夢！

林汝州表示，該處飆車族群聚已經是長年問題，雖然警察局早已加強取締，但還是防不慎防！要是哪天發生意外，大家良心怎麼過意的去？他要求盧秀燕市長，盡速召集交通局、警察局、環保局，除了加強取締外，也要將該處改善成不適合飆車的場域，留給在地鄉親，一條安全的回家路！

盧秀燕說，會後將立刻請陳子敬副市長召集警察局、環保局、交通局等3個局處；除加強取締外，會儘速研議改善設施，極力避免相關憾事發生。

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