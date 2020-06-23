儘管全球主要經濟體傳出有第二波疫情的警訊，南韓官方更於昨日宣布第二波大流行的開始，然市場仍受影響於昨夜蘋果和華爾街股市的提振信心表現。

周日經225指數高開216點，晨收漲184.57點或+0.82%，為22621.84點，午休後的開盤維持高走。更廣泛的東證一部指數漲12.36點或+0.78%，為1591.45點，東京交易所33個分類指數除了3個，其餘皆上揚。

美國國家貿易委員會主席納瓦洛(Navarro)周一指出，與中國的貿易協議已經「結束」，並遷怒於中國沒及早處理好新冠病毒。該消息令市場譁然，但隨後美國總統川普表示，該貿易協議依舊完好，平息市場疑慮，市場亦苦於消息的瞬息變化。

交易所中的汽車類股在上午得出最高漲幅，馬自達漲2.3%，暫報713日圓。

負責東京迪士尼營運的Oriental Land，上午上揚2.9%，該公司宣稱將在七月重新開啟東京迪士尼和海洋公園。

軟銀上午漲2.9%。該公司此前宣布將出脫手中無線通訊商T-Mobile的210億美元持股，以及買回自家410億美元股票，以及降低債務的計畫。

電池廠湯淺(Yuasa)晨收漲6.4%，報1962日圓。汽車零組件大廠電裝(Denso)晨收漲4.9%，暫報4207日圓。化學材料廠電化(Denka)漲3.7%，報1416日圓。為上午三個表現最好個股。

(時報資訊)