連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）今日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息2.5元、配股0.5元，合計派利3元，其中現金股利已於5月22日發放，並於4月23日先除息。此次會中亦完成1席董事補選，由購銷部顧問吳華昭當選。

雅茗2019年合併營收創22.17億元新高、年增2％。毛利率雖降至51.7％的近4年低點，但營益率自6.43％回升至7.87％。配合業外虧損減少近9成，歸屬母公司稅後淨利1.29億元、年增達25.5％，改寫歷史次高。每股盈餘（EPS）3.8元、創歷史第3高。

雅茗表示，去年營收成長主要受惠「快樂檸檬」展店效益顯現，中國大陸及海外合計展出逾300家，且均為營運績效較高的新型態門市。配合與外賣平台合作推廣、中國大陸增值稅調降、積極優化內部流程及樽節成本持校顯現，帶動獲利成長優於營收。

展望今年，新冠肺炎疫情衝擊中國大陸經濟活動，使雅茗首季營運首見虧損，但隨著各大城市陸續解封，目前門市銷售已回復過往正常時期的7～8成。隨著時序進入手搖茶飲傳統旺季，集團看好在炎夏高溫助攻下，預期營收可望維持回溫成長趨勢。

雅茗指出，「快樂檸檬」將持續在中國大陸、美國、東協等3大目標市場擴大展店，3月起平均每日新增1家加盟商夥伴籌備開出「快樂檸檬」新店，在籌備進度進入尾聲後，下半年可望陸續開出，故全年新展500家店的目標不變。

雅茗強調，今年營運方針維持「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭主軸不變，且已有具體成果，成長動能無虞。隨著體質調整完畢、疫情趨緩、旺季來臨等利多因素加持，看好營運表現將逐季提升。

(時報資訊)