歌壇「東方不敗」張清芳，昨天無預警宣布和富商宋學仁離婚，坦言「無法克服雙方差異性」才做此決定，據悉曾經歷數次感情危機的張清芳，早已想過此段婚姻最壞結果就是「離婚」。

據《鏡週刊》報導，張清芳與宋學仁從認識到結婚，遭遇無數次感情危機，曾提即交往半年就提分手，更向對方直言需要婚姻和安定感，還有意開記者會宣布此事，即便結婚依舊磨合不斷，對事業仍有企圖心的張清芳，對各方邀約都充滿興趣，但宋學仁則希望她能退出演藝圈，不過卻沒時間陪伴，導致夫妻能相處的時間多是「應酬飯局」，當時曾隔海向小燕姐哭訴的她，甚至做好最壞打算就是「離婚」，更認為「兩人都有錢，大不了兒子一人一個」。

不過兩人教育小孩和個性迥異，似乎也成為導火線之一，據悉不擅廚藝的張清芳有次不小心把吐司烤焦，宋學仁直接把吐司丟到垃圾桶，絲毫不給面子，此外老公對小孩的嚴謹教育，讓得看先生臉色生活的她不禁哀嘆：「這什麼日子」。

(中時電子報)