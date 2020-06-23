新冠肺炎疫情重創台灣各產業，導致許多人被迫放無薪假，甚至失業，也連帶導致社福團體的捐款減少，如失親兒基金會、現代婦女基金會、就表示，不少民眾原本採定期定額等方式捐款，但近期紛紛致電表示，因為無薪假、失業等原因，「目前可能暫時無法捐款」，連帶影響社福團體捐款。

服務失親兒的失親兒基金會表示，受到疫情影響，捐款不只沒有成長，與去年同期相較整體捐款衰退2成；協助受暴婦女的現代婦女基金會提及，除了小額捐款減少之外，也因企業停止舉辦活動，連帶使企業捐款減少。

樂山教養院院長張嘉芳說，過去很少遇到捐款大幅減少的時候，此次小額捐款、企業捐款同時減少，也推遲部分非急迫性如建築整修時程；提供獨居老人服務的雙福基金會執行長陳建州指出，的確受到疫情影響，捐款人捐款保守許多，部分捐款人選擇停捐，而疫情也使活動無法擴展捐款。

彰化銀行今天捐贈100萬元予雙福社會福利基金會、現代婦女基金會、失親兒基金會及樂山教養院，也推出「愛在彰銀 e啟行動」公益專案，呼籲民眾支持各社福團體。

(中時 )