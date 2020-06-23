勞動部青年就業旗艦計畫新鮮人先僱後訓做中學。(勞動力發展署桃竹苗分署提供／呂筱蟬桃園傳真)

勞動部2019年「15-29歲青年勞工就業狀況調查」報告指出，青年初次尋職時遭遇的困難，以「經歷不足」及「不知道自己適合做哪方面工作」比例最高，為讓青年能透過職場學習，邊做邊學增加經歷並了解職場，勞動部推出「青年就業旗艦計畫」，由企業「先僱後訓」，透過工作崗位實務訓練，藉由資深人員帶領並訓練青年熟悉工作技能，讓應屆青年成為職場「畢勝客」。

「青年就業旗艦計畫」申請對象為15至29歲失待業青年，透過台灣就業通成為會員，至青年職訓資源網，依自己喜歡的工作選擇職缺，媒合成功後，參加訓練並於結訓後可選擇留任企業，因應疫情影響，希望企業可以釋出職缺僱用青年，勞動部今年更擴大辦理，若雇主提供青年2萬8,000元以下薪資，補助企業雇主3個月，每月1.2萬元的訓練費用補助；2萬8000元到3萬補助6個月；3萬元以上則補助9個月，訓練補助最高10.8萬元。

畢業於聯合科大的王翌璇，因為經歷不足，找工作屢屢碰壁，參加此順利媒合到閎康科技擔任工程師一職，她表示，透過青艦計畫，不僅工作很快進入狀況，也讓成就感大大提升。結訓之後，選擇繼續留任閎康科技，盡一己之力發揮最大的產能。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，「青年就業旗艦計畫」去年共有1061人青年朋友參訓，7成以上都有3萬元的薪資水準且留任率高達9成以上，顯見計畫對青年及企業均是雙贏的局面。他也進一步表示，桃竹苗轄區7成以上的職缺屬工業類，其中不乏矽格、宜特科技、中華汽車及艾克爾科技等上市櫃廠商，政府結合企業提供青年「先僱用，後訓練」的管道，讓青年訓練即就業，呼籲想找工作的青年，即日起可上台灣就業通／青年職訓資源網查詢職缺及線上報名參訓，企業如果想要參加本計畫僱用新鮮人，自即日起至110年6月30日止，也可以洽詢本分署青年就業旗艦計畫，電話03-4855368分機1315、1316、1318。

(中時 )