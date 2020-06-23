台北市長柯文哲編列1580萬元，欲找國家地理頻道拍攝台北大縱走活動國際宣傳影片，卻因動用800萬第二預備金，遭詬病挪用「救命錢」，日前預算遭議員暫擱，北市議會工務委員會今天再審預算，與會議員態度軟化，僅要求未來預算編列應尊重議會，決議通過該預算，送大會討論。

北市府花費1580萬元為台北大縱走宣傳，其中由大地處編列工程管理費130萬元、一備金600萬元和市長二備金800萬元，但因二備金是報請市長就能動支，等同宣傳影片柯文哲想做就做，讓議員紛紛質疑沒急迫性、濫用，北市議會工務委員會16日決議暫擱。

今天工務委員會中，大地處說明，台北大縱走活動國際宣傳影片拍攝費用大約590萬，托播費用490萬，加上形象短片製作，共1580萬。

北市議員陳義洲說，錢沒問題，問題是該不該由大地處預算來執行，以及動用到第二預備金，此舉對議會不尊重。

議員徐立信也說，鼓勵市府多多宣傳，但此次作法對議會不尊重，希望不要再有這樣的情形發生。

工務委員會第一召集人、議員闕枚莎表示，委員會對編列預算拍宣傳影片沒有意見，但預算編在工務體系，沒有專業及配套，「不要每個單位都分擔觀傳局的工作。」

(中時 )