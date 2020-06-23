卜蜂擬在花蓮設養雞場，卻在地方人士抗議下，花蓮縣政府撤除設廠執照，卜蜂（1215）企業今日發表聲明，表達強烈的抗議。

卜蜂強調，位於花蓮當地申請設立養雞場過程中一切依法合規，但除承受地方特定團體不斷以錯假訊息攻擊外，花蓮縣政府不但沒有善盡保護合法廠商的權力，縱容錯假訊息引爆地方地方鄉親與廠商對立，今日甚至直接撤除其合法申請執照，卜蜂企業對此無法坐視容忍，將依據相關法規對花蓮縣政府提出訴願及賠償程序。

(中時 )