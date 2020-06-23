美陸之間第二輪媒體戰開打，華府22日宣布將《環球時報》等4家陸媒列為「外國使團」，往後必須向美登記僱員名單及註冊現有房產等諸多限制，引起全球關注。對此，被外界視為大陸官方喉舌的環球時報總編胡錫進在推特上怒嗆美方此舉荒唐粗魯，可見美國正失去自信與包容。

胡錫進在推特上表示，這是一個非常荒唐的決定。美陸關係如此緊張，以至於連《環球時報》這樣市場化的媒體都被波及，這讓人非常遺憾。美國在失去自信和包容，這國家亂套了。

This is a very absurd decision. China-US relation is so tense that market-oriented media like the Global Times has been affected. It is regrettable. The US is losing self-confidence and inclusiveness. The country is chaotic. pic.twitter.com/NrMNI71rc8 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) June 23, 2020

根據美國外國使團法，「外國使團」必須向美方提供僱員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。

美方自2月將5家陸官媒列為「外國使團」後，又於6月初傳出將《環球時報》等第二批陸媒將列為外國使團，當時胡錫進也在微博上諷刺「看來以後出國，外交部必須發個紅皮的外交護照了」，並嗆被列為外國使團只有義務、不給權力，沒有外交豁免權，「這是嚴重歧視阿，抗議、抗議，我不能呼吸了」。

此外，將新一批陸媒列為外國使團的同日，美國聯邦通訊委員會也聲明，已駁回港媒「鳳凰衛視」在南加州播放中文節目的申請，雖然電台可以重新提出申請，但相關廣播活動必須在48小時內停止。

(中時電子報)