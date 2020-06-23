老牌汽機車廠三陽工業（2206）23日召開股東會，完成董事改選，公司派提出的九席名單全部當選，會中也通過去年度盈餘分派案，配發現金股息1元。

三陽去年合併營收達333.83億元、年增6.09％，稅後淨利21.92億元、年增66.93％，EPS達2.71元。

三陽股東會也全面改選董事，當選名單與上屆董事名單相同，六席董事為：吳清源、吳麗珠（千景投資）、姜禮禧（千景投資）、黃裕昌（兆耀投資）、張德清（兆耀投資）、田人豪（兆耀投資）。獨立董事三席，分別是施中川、謝志鴻、姜震，會後隨即召開董事會，推選吳清源續任三陽董事長。

吳清源強調，過去三年任內致力推動四改，即車架平台整合、引擎平台整合、零件中心建立及市場通路改善，以及三共概念，亦即協力廠商共同設計、共享利潤、共榮共存的概念，未來將深化雙質雙量的目標，在品質、體質方面提升，讓車種品質夠好、提升高價車種數量，才能為公司創造更大利潤。

三陽表示，機車事業去年推出高性能旗艦跑車DRG155及國民經濟車款VIVO125，自上市即成高階及平價市場熱賣機種，因新車銷售效益帶動去年本業獲利上升至4.51億元，較前年大幅增加。業外部份，三陽因處分內湖安康段土地、廈門金龍股權等，營外收入19.59億元，比2018年大增6.92億元，也是去年整體獲利激增的主因。

(工商 )