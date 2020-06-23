(圖/新潤興業提供)

上櫃營建股新潤興業（6186）於今（23）日召開2020年股東常會，會中承認2019年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利3元。新潤表示，下半年「橋峰168」、「幸福莊園2期」、「鉑麗」三大案，將開始貢獻業績，總計戶數463戶，為今明年成長的動能。

新潤興業今天召開股東會，為落實獲利回饋股東政策，並創造穩定的投資報酬率，股東會通過2019年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利3元，股利配發率達71.26％。

依6月23日盤中價格30.6元計算，現金殖利率達9％。

去年新潤興業受惠「明日禾禾」、「翠峰」以及「新潤A18」三大建案交屋挹注，推升全年合併營收27.91億元，年增率107.99％，創下歷史新高。

且毛利率回升至28.9％，較去年增加15.69個百分點，營益率上揚至15.89％，推升稅後淨利4.21億元，EPS達4.21元，創近四年獲利新高。

新潤興業董事長郭長庚表示，江翠北側重劃區「翠峰」、桃園高鐵特區「新潤A18」，兩大建案都已完銷，自去年第四季啟動交屋，將於今年上半年交屋完畢。

郭長庚指出，新潤興業今年除深耕住宅市場亦跨商辦，將推出五大建案，除《新潤心城》、《新潤A5》外，另還有土城斬龍山公園案、淡水新市二路案、新莊產專區商辦案陸續推出，總銷戶數為674戶。

(工商 )