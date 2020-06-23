美國不鏽鋼及鋁板通路大廠大成鋼(2027)受到新冠肺炎疫情衝擊，今年來營收逐步下滑，5月營收年減擴大至47.8%。展望下半年，若隨著美國疫情緩和，工廠運作正常即有助於下半年營運回溫。

大成鋼昨(22)日召開股東常會，會中股東提出盈餘分配修正案，原本擬以資本公積發放每股現金股利1元，改為以盈餘分配現金每股0.85元、以及資本公積發放現金每股0.15元，同樣配息1元。以今盤中平盤價25.25元計算，殖利率約3.96%。大成鋼2019年營收778.74億元，年減6.97%，毛利率18.34%，年減3.41個百分點，稅後淨利18.21億元，年減近7成，EPS 1.49元。

大成鋼前5月營收237.69億元，年減33.43%，減幅持續擴大。今年以來，疫情在美國快速擴散，大成鋼不鏽鋼及鋁捲板總出貨量持續減少，5月出貨量約2.4萬噸，較過往的3.5萬噸以上下滑逾3成，其中不鏽鋼約占55%，鋁捲板45%。

展望後市，大成鋼保守以對，公司表示，雖基礎工業屬於豁免產業，物流配送正常，但工廠停工、停產，客戶拉貨動能疲弱，目前看下半年訂單能見度不明朗。

整體來看，下半年營運仍需觀察疫情，若疫情緩和、美國工廠復工情況良好，加上鋁捲板傾銷問題7月後可望逐步緩解，公司作為全美最大通路商，營運可望迅速回溫。

另外，大成鋼去年投資美鋁旗下德州鋁板軋延廠，目前修復進度如預期，冷軋線已於第二季完工，熱軋線規劃明年修復完成，但尚未訂出實際量產時間。看好未來在反傾銷政策實施下，該廠具美國製造優勢。

在歐洲、中東鋁捲板傾銷問題部分。美國商務部3月底對18個國家普通鋁合金板產品提起雙反調查，受疫情影響，初裁遞延至10月，但保留權力追溯既往90天；也就是說，若廠商在7月後有異常大量交易行為，就有受裁決的風險，因此業者多趁機在7月初之前大幅進口以備庫存，但這也恐讓下半年客戶回補庫存時程再遞延。

(時報資訊)