台化(1326)第二季營運拚走出低谷，惟市場供過於求仍是最大考量，台化今日股價走揚，漲幅約1%~1.5%。

今年首季以及第二季初受到新冠肺炎影響，導致油價波動劇烈，使得台化因提列庫存跌價損失，使得首季每股稅後虧損0.79元，且以市場面來看，由於第一季受到疫情影響導致市場萎縮，加上大陸新產能投產，油價又驟跌，使成品與原料價格下跌與高庫存成本影響下，認列庫存跌價損失，使台化第一季稅後虧損為2014年第四季以來，再次出現單季虧損。

台化受原油價格跌破每桶20美元影響，4月營運表現理應最差，不過隨著疫情和緩且各國逐步解禁後，預計5~6月營運表現將會慢慢往上走，同時第一季主要因認列原料及產品的跌價損失，跌價損失這部分於第二季所需認列的金額會下降，因此第二季預估不會比第一季差，只是是否損平，則較難判斷，主因仍在於解封後訂單並不一定這麼快恢復。

法人分析表示，今年油價儘管回溫，也是呈現緩步回穩，整體處於低油價成本有利於產品加工利差擴大，因此，逐季來看，台化有望於第二季走出營運低谷，但目前面臨的問題還是部分產品仍有供過於求的狀況，故法人也預期，2020年台化全年EPS落在2.72元，為2014年以來新低。

低油價成本下確實有利於下游產品利差擴大，但目前台化主要產品仍有供過於求問題存在，加上在現金股利部分，今年配發現金股利為3.8元，殖利率為近3年新低水準。

(時報資訊)