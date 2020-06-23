白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）周一表示，雖然佛羅里達等州的疫情升溫，但美國並未出現第二波新冠肺炎疫情，也不太可能實施全國性的封鎖措施。

庫德洛接受媒體訪問時表示：「是有一些熱點，我們正在處理」，「我們現在知道如何處理這件事。自去年冬天以來我們已經進步許多，現在並未出現第二波疫情。」

隨著美國各州持續擴大解除防疫封鎖措施，近來許多地區的新冠狀病毒確診病數加速攀升，亞利桑那與佛羅里達等州的新增確診數屢創新高，引發美國恐將重啟封鎖措施，導致經濟復甦受阻的擔憂。

此外，庫德洛在回答政府是否將推出新一輪振興經濟方案時表示，這個被稱為「第四階段」（Phase Four）的新方案尚未敲定，但可能包括對州與地方的援助，預計府會將在今夏達成協議。美國國會在短短幾個月內已經通過三項大規模支出法案，以提振經濟與對抗疫情，而現在國會正在與白宮討論推出新一輪援助計畫。

(時報資訊)