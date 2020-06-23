平鎮警分局端午節前夕慰問傷殘退休同仁。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮警分局平鎮派出所警員金少雄，於2007年9月處理一起夫妻爭吵糾紛時，遭後方機車高速追撞，因撞擊力道過大，造成金員頭部重創大量出血，雖緊急送醫搶救後挽回一命，但他智力退化成3歲，全身癱瘓無法自理，平鎮警分局分局長李建民特別在端午節前夕，帶著全警察局同仁的慰問及祝福，前往慰問金少雄及眷屬。

平鎮警方表示，平鎮派出所警員金少雄在服務期間，工作負責且熱忱，該起意外就是金員剛服完交通疏導勤務返回派出所路途中，在中豐路上發現民眾夫妻爭吵，主動上前排解時，卻遭後方高速機車撞擊，當下造成金員頭部受到重創、大量出血。

金經送醫急救搶回一命，但腦部重創造成全身癱瘓且智力退化，經過2年間的休養，金員狀況並未改善，且經醫院評估智力退化嚴重，最後僅剩3歲智能，加上金員癱瘓已無法繼續擔任警務工作，雖然金員當時尚未達到退休年齡，但經過各級長官努力下，讓金員在2009年以重大傷殘退休。

端午佳節將至，桃市警察局長陳國進特別囑咐分局長李建民，帶著慰問金及水果前往探視金員及眷屬，除了關心金員生活日常及狀況外，並了解目前所需，且提供必要之協助。

平鎮警分局長李建民說，在團圓的節日裡，這些曾經為國家犧牲奉獻的兄弟姊妹，都是警察一家人，是不能被遺忘的，雖然慰問物品不多，但亦是桃警團隊密不可分的溫情。

(中時 )