日本職棒上周五（19日）開幕，兩聯盟都實施3連戰，今（23）日起進入完整的1周賽事，中央聯盟維持同一對戰組合3連戰，太平洋聯盟則開始實施兩隊6連戰。這種賽制將一連進行9周，主要是因洋聯球隊分布很廣，為了減少移動必須如此安排賽程。

其中樂天金鷲隊將在仙台主場迎戰火腿鬥士隊，樂天隊投手教練伊藤智仁表示，先發投手6場比賽當然都不一樣，但牛棚可能會因出場次數頻繁，被對方打者摸透球路，必須在配球上下功夫。

火腿隊監督栗山英樹表示，6連戰中以第1場和第4場最具關鍵，王牌先發投手應該會安排在這兩戰。上周五開幕戰是有原航平先發，本周先發日期基本上不會變動，但以後為了戰績也可能會調整。第1戰出王牌的好處是先過了第1關後，就有可能產生連勝的效果。

火腿隊台灣球員王柏融周日敲出本季首安，今天應該會先發出賽；樂天隊後援手宋家豪已升上一軍，兩人應該有交手機會。

至於中央聯盟的讀賣巨人隊今起仍在東京巨蛋主場迎戰廣島鲤魚隊，巨人隊陽岱鋼開幕周打擊表現神勇，今天應該也有機會先發。

(中時 )