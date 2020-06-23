基隆檢警再度聯手破獲非法大型電子遊戲場，查扣177台賭博電玩機台。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆報導）

基隆檢警再度聯手破獲非法大型電子遊戲場，查扣177台賭博電玩機台。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆報導）

檢警查緝賭博電玩再傳捷報！基隆市警察局獲報，基隆市愛五路一間大型電子遊戲場暗中違法變相經營賭博電玩，案經基隆市警局與督察科靖紀小組共組專案小組積極偵辦，經長期蒐證並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，歷經半年持續蒐證，掌握兌換現金具體事證，經聲准搜索票，於22日，部署警力，由基隆地檢署檢察官帶隊展開查緝行動。

案經搜索，現場查獲負責人及員工17人、店家聘僱，負責與賭客兌換現金俗稱老鼠3人、賭客46人，並查扣賭資17萬餘元、賭博電玩機台177台（小鋼珠機台102枱、PK機枱75枱）、代幣、兌換卷及監視器等大批證物，多名賭客並坦承與店家有兌換現金賭博情事，案依觸犯刑法賭博罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

賭博為萬惡的淵藪，易讓人沉淪，傾家蕩產及衍生暴力討債，基隆市長林右昌對查緝賭博電玩非常重視，強力要求警察局應嚴加取締，本局局長林炎田甫上任也指示轄區分局應克服萬難，加強取締，絕不容電子遊戲場掛羊頭賣狗肉，違法經營賭博電玩，此次基隆市警察局繼6月17日連破二家賭博電玩店，再度與警察局督察科及基隆地檢署聯手破獲大型賭博電玩店，一舉查扣賭博電玩機台177台，再次展現本分局查緝賭博電玩的決心，後續將持續蒐證查緝，淨化社會治安，給民眾一個優質的生活環境。

(中時 )