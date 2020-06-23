《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（23）日的國際新聞重點。

【1】 封殺到底！美再列4家陸媒為外國使團 名單曝光了

繼先前新華社等5家陸官媒後，美國國務院決定再將中央電視台等4家陸媒加入名單中。國務院強調，這些媒體皆受到北京當局有效控制，這也為華府今年2月祭出同樣措施之後，第二次將陸媒列為「外國使團」。

【2】 川普再出手！停發赴美工作簽 7類人受影響

美國總統川普昨（22）日簽署行政命令，暫停簽發包括H-1B、H-2B等外國人士工作簽證，受影響工作簽證、交流簽證種類包含7種，這項簽證限制措施將延續到年底。

【3】 川普造勢大會恐成病毒溫床 再添2名競選員工確診

美國總統川普競選大會負面消息連連，不僅在杜爾沙的造勢大會會前就傳出6名工作人員確診新冠肺炎之外，現場1萬9千座位僅坐滿1/3，搞得川普返回白宮後大發雷霆；如今又傳出在場2名競選員工傳出確診，讓這場集會籌備人員染疫數來到8人，確診人數恐還會上升。

【4】 裝強硬？為了一目的 川普認了不願為了新疆制裁陸

據美媒Axios於19日對川普的專訪中，川普坦言他遲遲未就北京打壓新疆維吾爾穆斯林等少數族裔而加強制裁陸官員，主因就是擔憂恐會干擾到美陸貿易協議。

【5】 美陸貿易協議完了？白宮貿易顧問一度稱川普要中止 又改口了

白宮貿易顧問納瓦羅22日向《福斯新聞》表示，由於情報官員關於新冠病毒源自於大陸武漢實驗室的相關證據信心增加，讓美國總統川普已決定終止美陸貿易協議，納瓦羅更直言「貿易協議已完了」，消息一出，立即造成美股動盪。不過他隨後發表聲明，他的話被過度解讀，美陸貿易協議並未終止，而川普也在推特上表示貿易協議仍健在。

(中時電子報)