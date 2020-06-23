資訊服務廠商東捷資訊（6697）公布智慧物流解決方案，東捷表示，以智慧化管理系統協助物流業者掌握三大訊息，包括配送車隊行進間的即時動態、系統辨識控管用於集中貨品的配送設備資產動向、自動化報表等。東捷表示，將可以進一步達到人員行為、能源掌控、資產動向等「三管」功效，預計一年可協助導入業者節省至少800萬元以上耗損與作業人力成本，為物流業界應用技術帶來新突破。

東捷資訊表示，物流業者以貨物配送為主要服務，業者往往面臨三大痛的，導致成本耗損，例如集中包裹的設備籠車盤點不易，主因是每日透過轉運車南來北往的數量驚人，特別是疫情推升電商隨之而來的配送需求，更使得籠車在全台「流浪」比例增加；同時，大量使用造成的耗損也難以在第一時間掌握。籠車因是站點必備而被視為消耗品，遺失以及損毀情形無形中皆造成資產浪費。

第二則是轉運車調派誤差，東捷表示，載送整批貨品或籠車的大型轉運車次調派、到站等安排多仰賴人工統計，不僅各站人力負擔大，若碰上貨品需要轉運的次數較多，也易導致轉運誤差。

另外，物流車即時資訊掌握也相當有限。東捷表示，物流業為大量倚賴人力的行業，當負責配送的司機領貨出發後，難免碰上駕駛違規停車、發生車禍導致貨品毀損或危及司機員安全等狀況，公司需面臨罰單、賠償等連帶責任或是造成民眾的負面觀感等，雖多數車上有安裝GPS，僅能使公司的行車控制中心大致知道目前貨車位置，但在第一時間無法即時得知事件，後續也僅能倚賴行車紀錄器等調查使用的證據，而無法事先避免。

根據三項痛點，東捷表示，將推出「智慧物流解決方案」，將規劃RFID技術建置方案，將於於設備籠車上佈建感應條碼，並在各站點針對籠車必經地點劃定感應區域，透過進出感應由系統自動追蹤設備籠車動向，協助總公司密切掌握總量與流向。

另外，東捷的「智慧物流解決方案」也將推出派車系統升級整合，以系統自動化管理取代人力繕寫、謄打派車單與出貨調度派遣，將手動資訊數位化，降低錯誤率、加快貨品進出速度。結合籠車追蹤技術，更能精準的判斷轉運車下一次抵達站點需要接送的任務數量，有效降低人工誤植導致的空車率。?

此外，東捷也將透過即時影像判別與AI技術導入，令營運總部的行控中心能掌握各貨車即時狀態，判別駕駛是否有違規、怠速等行為，協助中心於當下提醒駕駛員。東捷指出，所有駕駛在上路後AI將針對全路線與駕駛行為進行學習與控管，再針對資訊分析提出最佳配送路線提升效率，並針對駕駛即時行為判讀達到違規預測，進一步協助業者培訓駕駛員有效且安全的駕駛行為、降低行駛間風險以保護駕駛與公司資產。

(工商 )