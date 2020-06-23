國民黨主席江啟臣昨邀請蔡英文總統一同出海護主權。詢及若蔡英文未回應，國民黨團接下來的行動，總召林為洲說，將在立法院臨時會提案，要求駐日代表謝長廷返台說明日方片面更名的前因後果，以及對台的影響，並提出各黨共同宣言。

駐日代表謝長廷上午在臉書表示，1971年美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交給日本管領，並在1年後執行，從此日本就有事實管轄權，但他查遍歷史紀錄，當時的中華民國政府只表示驚愕和遺憾，並重申主權在我的二紙聲明，「台灣內部少數人卻批評代表處太軟弱，誇言當年多神勇」。

國民黨團總召蔣萬安要求謝長廷不需要模糊焦點，指國人關注的是日方把釣魚台更名為登野城尖閣期間，外交部、駐日代表處有無進行相關交涉，應向國人說明清楚，他批評，就是因為第一時間展現出來的軟弱，造成日本一意孤行改名。

蔣萬安表示，內政委員會也在規劃接下來海巡署考察，以展現捍衛主權決心，同時跟宜蘭縣漁會協調，包括宜蘭縣議員蔡文益準備在7月7日出海保釣，積極與他們溝通中。他說，釣魚台屬於中華民國的領土，面對主權領土寸土不讓，希望政府有具體行動，派船艦宣示主權，同時保護漁權。

(中時 )