疫情影響，青少年開始對國際事務有感！金車文教基金會調查顯示，高達61.1％青少年認為最需要關注的國際議題是醫療衛生，比去年大幅提升40.5％。另外值得注意的是，問卷中有1題「除了台灣之外，你覺得哪一個國家防疫做得好」，結果高達42.2％青少年覺得沒有任何一國做好防疫。

新冠肺炎來勢洶洶，各國皆採取不同防疫措施，金車文教基金會表示，此次國內防疫表現全球有目共睹，問卷中也設計了1題「除了台灣之外，你覺得哪一個國家防疫做得好」，結果4成青少年覺得沒有國家防疫做得好（42.2％）。

金車總幹事曾清芸對本報表示，為了符合問卷主旨「了解青少年的國際觀」，因此問卷並未提問「你覺得台灣防疫做得好嗎」，而是問「除了台灣之外，你覺得哪一個國家防疫做得好」。該題並提供了22個選項，包括美國、日本、韓國、中國大陸等，可複選3項，結果有42.2％青少年勾選第22個選項「無」，其他答案包括越南、日本、新加坡等不一而足。

在是否加入世界衛生組織的國際聲浪中，4成青少年認為台灣若能加入世界衛生組織有助於提高國際能見度（41.3％）、貢獻醫療技術（38.5％）及交換國際衛生健康資訊（38.0％）。

青少年想瞭解國際事務的動機，最多是認為其屬於生活常識（53.5％），其他動機則有趨勢所需（44.4％）及出國需要（44.3％）；至於培養國際觀經常遇到的阻礙包括語文閱讀能力不足（59.5％）、國際文化理解缺乏（47.1％）及沒錢出國（34.3％）等。

另此次調查發現，青少年最想移民國家前3名依序是日本（51.6％）、美國（38.6％）和韓國（26.0％）；青少年心目中對台灣最友善的國家同樣以日本居首（62.6％），其次是美國（41.3％）、韓國（16.9％）。

今年青少年自評國際觀分數及格分數比例下降3.7分，華江高中老師張庭堃認為，可能受疫情影響，其他國際事務議題能見度不高，加上無法出國，導致青少年自評國際觀分數下降。張老師建議多結合時事新聞等補充地理、公民教材，並搭配表演、辯論等活動，提高學生對國際事務興趣。

問卷調查於4月底針對全台國小至高中青少年施測，共回收有效問卷6018份，在信心水準97％下，有正負3％以下抽樣誤差。

(旺報 )