戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今（23）日正式發表2.4版本更新，將推出Games Workshop旗下《戰鎚40,000》聯名主題系列商品，兩艘全新美國輕型巡洋艦也將進入搶先階段，玩家更能夠在全新「Lone Veteran」任務中體驗摧毀大量戰艦並將美國重型巡洋艦加入收藏。

(影片來源/YouTube/World of Warships: Legends)

2.4版本更新中，《戰鎚40,000》將正式降臨《戰艦世界：傳奇》，《戰鎚40,000》中兩個最大勢力混沌（Chaos）及帝國海軍（Imperium of Man）個別化身成擁有主題迷彩的VI階加值主力戰艦，並分別由出身軍事世家的英勇海軍軍官 Justinian Lyons XIII，以及恐虐軍團野心勃勃的 Arthas Roqthar the Cold擔任指揮官。《戰鎚40,000》主題系列戰艦、指揮官以及其他商品將僅限於2.4版本，玩家千萬別錯過這次的機會來操作氣勢非凡、外表鮮明的聯名主題戰艦。

為迎接美國獨立紀念日 《戰艦世界：傳奇》將推出兩艘美國輕型巡洋艦(圖/戰遊網提供)

此外，配合即將到來的美國獨立紀念日（7月4日）慶祝活動，《戰艦世界：傳奇》將推出兩艘美國輕型巡洋艦進入搶先體驗階段，分別為V階的Dallas以及VI階的Helena。這兩艘美國主力艦都配備著6英寸的槍支，能夠以驚人的速度縱火並撲殺敵人。然而，它們並不好駕馭，將考驗玩家的操控技能以讓戰艦的功能發揮至極致。

全新「Lone Veteran」活動也將於2.4版本首度登場，總共有95個關卡，完成任務的玩家就能將美國重型巡洋艦Wichita加入收藏系列。另外，全新「紅白藍」Bureau任務也即將登場，屆時玩家將能透過完成任務來獲得永久Stars N' Stripes迷彩、VII階主力戰艦lowa，以及最終獎勵的V階加值主力艦California。

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