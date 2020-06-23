jpp-KY(5284)(經寶精密)今日舉行股東會，因新冠疫情的關係，由王嘉男董事代表主席開會致詞，副總暨發言人鍾國圳表示，今年疫情影響全球各地紛紛鎖國，物流不通，經濟狀況大受影響，航太部分更是受到歐洲停工暫停出貨，不過，航太的訂單並非消失而是遞延，雖然今年航太的部分減少，但是承接108年美國伺服器大廠的布局，在今年開始順利量產，剛好補上航太的缺口，待明年疫情趨緩，航太恢復生產後，整體業績可望復甦。

鍾國圳說，積極布局因應中美貿易戰爭及5G時代來臨所帶來的商機，不斷的優化製程能力、積極擴充機器手臂與應用、配合客戶建置伺服器相關自動化製程，並在去年通過客戶聘請的第三方認證機構做ESG全面檢測，使公司在企業社會責任上與世界潮流接軌。

經寶今日股東會通過每股配發現金股利1.9元。經寶去年合併營收14.38億元，稅後淨利為0.9億元，每股純益2.31元。

(時報資訊)